Bonny Milan, prende quota quest’ipotesi: ecco come potrebbe arrivare

Bonny Milan, il calciatore attualmente in forza al Parma interessa molto. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Il calciomercato Milan è in continua evoluzione. Vista l’incertezza che regna attorno al futuro di Luka Jovic la dirigenza rossonera si sta guardando attorno. Come riportato da Calciomercato.com piace molto Bonny del Parma.

BONNY MILAN – «Bonny del Parma, 3 gol in 8 partite in questo avvio di stagione. I costi sarebbero sicuramente più vicini alla politica di Red Bird e si tratterebbe di un investimento per il futuro»