Boniek si sofferma sulla corsa scudetto e lancia la volata all’Inter: le parole dell’ex attaccante polacco

Boniek, ex centravanti polacco di Juventus e Roma, ha parlato della corsa scudetto e dell’Inter intervenendo a TMW Radio.

«Qualsiasi altra squadra che supera l’Inter merita i complimenti. Per me ha qualità e una rosa lunga: è nettamente favorita per la vittoria finale dello scudetto».