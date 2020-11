Boniek: «Milan al quarto posto? Sarebbe un successo per la società»

Boniek ha parlato del Milan e dell’obiettivo che potrebbe raggiungere la squadra di Pioli. Ricordiamo che domani sera ci sarà Italia-Polonia

Zbigniew Boniek, Presidente della Federazione calcistica polacca ed ex giocatore – fra le altre – di Juventus e Roma, ha parlato del Milan sulle pagine del quotidiano Libero. In particolare, Boniek si è soffermato sulle possibilità che i rossoneri di Stefano Pioli hanno di vincere lo scudetto.

Boniek ha detto: «Il Milan non ha le carte in regola per vincere il tricolore. Se i rossoneri dovessero arrivare quarti sarebbe un successo per tutta la società e per mister Pioli».