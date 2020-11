Bonera parla di Tonali in conferenza stampa: il centrocampista ex Brescia si è messo in luce giovedì contro il Lille

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Fiorentina, Daniele Bonera ha parlato della crescita di Sandro Tonali:

«Sta facendo lo stesso percorso di Bennacer, è entrato in una realtà diversa ma sta crescendo. Giovedì si è reso protagonista, ci parlo spesso e sa che crediamo molto in lui. Pensiamo di poter diventare in pianta stabile un giocatore fondamentale per noi».