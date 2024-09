Bonera: «Siamo contenti di aver raggiunto la prima vittoria nella nostra nuova CASA, c’è grande FIDUCIA per il futuro». L’intervista

Bonera ha concesso un’intervista a Milan Tv dopo la prima, storica vittoria del suo Milan Futuro arrivata stasera contro la Spal.

LO STADIO – «Ringraziamo inanzitutto la struttura, la Solbiatese, il Comune, perché hanno fatto un lavoro bellissimo. Siamo contenti di aver raggiunto la nostra prima vittoria qua, nella nostra nuova casa».

L”ANALISI DELLA PARTITA – «È stata una partita complicata che abbiamo portato a casa con tanta voglia, perché essere raggiunti, poi ribaltarla ancora non era facile. Siamo contenti e sono contento per i ragazzi perché è una vittoria che è un piccolo tassello nel nostro percorso. Però ci dà grande fiducia per il futuro».

L’EMOZIONE DOPO LA VITTORIA – «Super agitati, contenti dopo la partita. Contenti, felici, però insomma, come ho detto a tutti quanti, è un piccolo tassello. È evidente che insomma non riuscire a vincere nelle prime cinque era un qualcosa che ci lasciava un po’ l’amaro in bocca per quello che avevamo prodotto. Quindi siamo contenti della vittoria».

IL VALORE OLTRE LA VITTORIA – «Il primo tempo è stato abbastanza in controllo, e c’è stata quell’occasione (Cuenca ndr). Poi nel secondo tempo la partita è cambiata col gol del vantaggio. Come ho detto prima, il fatto di essere raggiunti e poi ribaltarla è un qualcosa che dà ancor più valore alla vittoria»

L’IMPATTO CON LA SERIE C – «Penso che il campionato di Serie C sia un campionato molto difficile. Chi non lo conosce forse lo sottovaluta. Il girone B è un girone difficile. Oggi abbiamo incontrato un’ottima squadra, ottimi giocatori, un bravissimo allenatore, che conosco. Sapevo che affrontavamo una squadra complicata, e devo dire che i ragazzi hanno fatto di tutto per vincere. E come hai detto, è un piccolo tassello che mettiamo al nostro percorso. E siamo felici della vittoria».