Bonato: «Affronteremo in fila squadre di livello come Atalanta, Milan…». Le parole del ds del Cagliari sul calendario di Serie A

Nereo Bonato ha commentato sul sito ufficiale del Cagliari il sorteggio del calendario di Serie A, citando la sfida contro il Milan. Ecco le parole del ds del club sardo:

«Guardando al girone di andata il nostro è un calendario sostanzialmente equilibrato: da un lato ci saranno dei picchi di difficoltà, come quando dalla quinta all’ottava giornata affronteremo in fila squadre di alto livello come Atalanta, Milan, Fiorentina e Roma; allo stesso tempo la parte finale del girone ci riserverà le sfide contro Hellas Verona, Empoli e Lecce, tutte compagini che sulla carta dovrebbero appartenere alla nostra fascia»