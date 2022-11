Massimo Bonanni ha rilasciato qualche dichiarazione su Rafael Leao. Le parole del giornalista a Tuttomercatoweb

«Sforzo per tenerlo? Sì, deve farlo. Sta comunque facendo più suo uno dei più forti in Europa tra i giovani. Vedremo le richieste, ma se non lo fai per Leao, per chi lo devi fare?»