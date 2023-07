Bonanni: «Ecco cosa penso del mercato del Milan e degli ultimi acquisti». Le parole del tecnico ed ex calciatore sulla situazione in casa rossonera

Massimo Bonanni ha commentato ai microfoni di TMW il mercato del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Sono curioso di vedere gli ultimi acquisti. Loftus-Cheek l’ho visto tante volte ed è uno che mi piace ma è in linea con gli acquisti degli ultimi anni. Se il Milan vuole tornare a vincere mi aspetto qualcosa d’importante. Dicono di essere una società pronta a investire, valorizzare i giocatori e poi rivenderli. Ed è diverso investire per vincere. Bisognerà vedere la partenza come sarà, soprattutto per squadre che cambiano tanto come il Milan».