Bologna, Sansone: «Il Milan ci ha messo in difficoltà»

Nicola Sansone parla così ai canali ufficiali del Bologna dopo il pareggio contro il Milan. Le dichiarazioni dell’attaccante.

«Abbiamo sbloccato subito la gara, poi ci siamo messi troppo in difesa e in attacco non siamo riusciti a creare altre occasioni. Il Milan ci ha messo in difficoltà pressando alto, costringendoci a tanti errori ed è riuscito a trovare il pareggio prima dell’intervallo. Sapevamo che il Milan è una squadra forte, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio e alla fine portiamo a casa un buon punto. Oggi c’era un’atmosfera incredibile al dall’Ara, ringrazio i tifosi perché ci sostengono sempre: è bellissimo giocare per loro nel nostro stadio pieno. Personalmente sono contento di avere segnato, fisicamente e mentalmente sto bene, gioco sereno, quella di oggi è la mia terza rete nelle ultime 5 gare, mi piace il nuovo ruolo in cui gioco».