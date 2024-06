Corti dopo la tournée del Milan Women: «Le ragazze hanno dimostrato carattere, bello concludere con un sorriso». Le dichiarazioni dell’allenatore

Mister Corti ha parlato dopo la tournée del Milan Women in messico: le parole riportate su calciofemminileitaliano.it.

PAROLE – «Le ragazze hanno dimostrato carattere, siamo riusciti a rimontare una partita sotto di due gol. È stata veramente la dimostrazione di quanto queste ragazze, seppur nel finale di stagione, riescano a trovarsi in sintonia e abbiano voglia di lottare insieme. Credo che sia stata la dimostrazione di un cambio di mentalità vista anche nella seconda metà del campionato. Per cui, sono molto contento e soddisfatto per loro perché è una delle prime volte che ci portiamo a casa due trofei.

Credo che queste esperienze internazionali diano alle calciatrici e allo staff la possibilità di misurarsi. Il calcio messicano sta diventando una realtà molto importante dove tante giocatrici europee ambiscono a venire a giocare perché è un campionato competitivo di 18 squadre. Le ragazze erano felici, è bello concludere una stagione come questa con un sorriso».