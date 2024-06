Condò sulla questione commissioni: «Anche a me darebbe fastidio pagare 15 milioni all’agente. Io penserei al prezzo complessivo di Zirkzee…». Le parole

Il giornalista Paolo Condò ha parlato a Radio Rossonera della questione legata alle commissioni da pagare all’agente di Zirkzee, attaccante seguito dal mercato Milan.

PAROLE – «Capisco il Milan, darebbe un fastidio enorme anche a me pagare 15 milioni a Kia Joorabchian. Specifico questo perché i prezzi e i guadagni degli agenti, soprattutto quando si trovano a maneggiare giocatori del genere, sono diventati fiabeschi e irreali. Detto questo, perché succede? Succede perché c’è un prezzo prefissato che secondo me è basso per il valore del giocatore.Io vado a guardare il prezzo complessivo: se il costo totale di Zirkzee è 55 milioni, penso ne valga la pena. Dopo di che, ribadisco il mal di pancia nel doverne dare 15 all’agente, ma penserei al prezzo complessivo»