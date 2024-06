Zirkzee Milan, trattativa in STALLO con l'agente! Quando potrebbe smuoversi la situazione: e sulla concorrenza... ULTIME

Zirkzee Milan, trattativa in STALLO con l’agente! Quando potrebbe smuoversi la situazione: e sulla concorrenza… Le ULTIME sull’attaccante

Gazzetta.it ha dato un importante aggiornamento sulla trattativa che potrebbe portare Joshua Zirkzee al calciomercato Milan. La trattativa è in questo momento in stallo almeno per quanto riguarda i colloqui con l’agente.

Furlani e Kia non sembrano voler cambiare idea sulle commissioni e questo silenzio potrebbe prolungarsi tutta la settimana. Questo braccio di ferro potrebbe però portare all’inserimento di altri top club come il Manchester United.