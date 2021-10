Bologna Milan: tre dubbi di formazione per Pioli

Bologna Milan: Stefano Pioli deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida contro i rossoblu. Ecco i tre ballottaggi

Ultimi dubbi per Stefano Pioli in vista di Bologna Milan. Il tecnico emiliano, in realtà, non ha molta manovra di scelta viste le nove assenze che continuano ad influenzare l’undici titolare. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, ci sarebbero tre ballottaggi in atto per il tecnico emiliano.

In primis, riguarda Samu Castillejo e Alexis Saelemaekers. Il primo sta bene, mentre il secondo si è visto un pochino offuscato nelle ultime uscite. Dubbio in difesa, dove Romagnoli insidia Kjaer e Tomori. Infine, Krunic sembra al momento in vantaggio su Daniel Maldini