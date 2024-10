Bologna Milan, clamoroso retroscena: la partita non è rinviata ufficialmente. I rossoblù rischiano lo 0-3 a tavolino

Bologna Milan, clamoroso retroscena: la partita del Dall’Ara non è rinviata ufficialmente. Tra i possibili scenari c’è lo 0-3 a tavolino

Bologna Milan non è rinviata ufficialmente. Questo perché la decisione pare sia arrivata solo dal sindaco, senza aver parlato con il Prefetto, utilizzando la normativa prevista per il periodo Covid. Ma il primo cittadino non avrebbe i poteri per farlo autonomamente.

Domani in mattina è previsto un colloquio tra sindaco e Prefetto sul punto. Intanto, al momento, si profilano tre possibili scenari: la sconfitta del Bologna per 0-3 a tavolino qualora non fosse disponibile il Dall’Ara che, ora risulta agibile; lo svolgimento della partita su un campo neutro a disposizione della Lega Serie A; lo svolgimento della partita a porte chiuse.