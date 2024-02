Bologna Verona 2-0: i rossoblù vedono la Champions, messaggio a Milan e Atalanta

Il Bologna batte il Verona e mette la freccia verso la Champions. Messaggio a Milan e Atalanta che si sfidano domenica

Ancora una vittoria. Il Bologna non sbaglia l’anticipo contro il Verona e vince grazie alle reti di Fabbian e Freuler. I rossoblù anche in virtù delle due partite in più rispetto all’Atalanta volano al quarto posto in classifica e continuano a sognare la qualificazione alla prossima Champions League.

Proprio l’Atalanta sarà avversaria del Milan domenica. I rossoblù hanno mandato un messaggio, vedremo chi tra rossoneri e neroazzurri risponderà sul campo.