Abbraccio Pioli Mihajlovic: il Milan ne celebra l’amicizia – FOTO

Bologna Milan è anche la sfida tra Pioli e Mihajlovic, che prima del match si sono salutati e abbracciati, il club celebra la scena

Non solo rivalità ma anche amicizia. Il calcio è anche questo. Il Milan è in campo contro il Bologna per la nona giornata di campionato. Prima del match Pioli e Mihajlovic si sono salutati e abbracciati.

Il club rossonero ha celebrato la scena attraverso una foto sui social in nome dell’amicizia che lega i due.