Bologna Milan, la moviola dei giornali: Valeri insufficiente

Per la Gazzetta dello Sport la prova di Valeri nel match al Dall’Ara tra Bologna e Milan è insufficiente, ecco il motivo

Prova insufficiente. Nell’anticipo del sabato sera della nona giornata di Serie A, il Milan ha battuto al Dall’Ara il Bologna 2-4. Durante la partita ci sono state due espulsioni, entrambe per i padroni di casa. La prima lascia qualche dubbio la seconda è senza discussioni. Rischia anche Arnautovic che nel finale del primo tempo, già ammonito, entra con il piede a martello su Kjaer, graziato.

Per questo motivo secondo La Gazzetta dello Sport, dell’arbitro Valeri merita 5,5: «Resta più di qualche dubbio sull’espulsione di Soumaoro e dal campo non vede (ma non era facile) il brutto fallo di Soriano su Ballo Touré che porta dopo review suggerita dal Var Chiffi al secondo rosso. Grazia Arnautovic che poteva meritare il secondo giallo e in generale non dà la sensazione di dirigere con sicurezza».