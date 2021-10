Zlatan da film: i numeri di Ibra contro il Bologna

Un assist, un autogol e la rete che chiude il match. Succede di tutto nella serata di Ibrahimovic al Dall’Ara, numeri da film

Numeri da film. A poco meno di tre settimane dall’uscita nelle sale del film ispirato alla sua vita, Zlatan Ibrahimovic si rende protagonista di una serata degna delle migliori sceneggiature cinematografiche.

La sua partita al Dall’Ara contro il Bologna inizia con un assist per Leao che gli consente di diventare il secondo giocatore capace di farlo in Serie A a 40 anni di età negli ultimi 16 anni: il primo era stato Francesco Totti nel 2017. Poi prosegue con l’autogol che avvia la rimonta rossoblù, per poi sigillare il risultato a favore dei rossoneri alla sua maniera. Un gol che gli apre le le porte dei marcatori più anziani di sempre in Serie A. Scavalcato Francesco Totti, in gol a 39 anni e 364 giorni, Zlatan ora è il quarto goleador più “vecchio” nella storia del nostro campionato: il podio occupato da Pietro Vierchowod, a segno a 40 anni e 47 giorni, è distante un mesetto e il sorpasso è ampiamente alla portata del campione rossonero. In fondo, Ibra ha appena ripreso a giocare con continuità: c’è una stagione davanti per battere altri record e continuare a divertirsi. Davanti ci sono Piola e Costacurta: l’ex rossonero è davanti di un anno, ma guai a parlare di sorpassi impossibili. Con Ibra non c’è mai niente di scontato.