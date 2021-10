Bologna Milan: possibile chance per Romagnoli. Ecco chi riposa

Bologna Milan: possibile chance per Romagnoli domani sera al Dall’Ara contro i felsinei. Ecco chi gli lascerà il posto in difesa

Novità di formazione per Pioli in vista di Bologna Milan. Al netto delle assenze, che costringeranno il tecnico a delle scelte obbligate, in difesa ci potrebbe essere una sostituzione rispetto alla gara contro il Porto.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, Alessio Romagnoli potrebbe partire titolare domani sera al centro della difesa. A fargli posto sarà Simon Kjaer, affianco dell’intramontabile Fikayo Tomori.