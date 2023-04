Bologna, il Dall’Ara freme per il Milan: tifo caldissimo

Grande attesa in casa Bologna per l’arrivo al Dall’Ara dei campioni d’Italia del Milan. Una città in fermento

Si respira un clima delle grandi occasioni in casa Bologna per il match di questo pomeriggio contro il Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, da settimane è partita la caccia al tagliando per la gara contro i Campioni d’Italia. Previsti 29mila spettatori al Dall’Ara, record stagionale per i rossoblù.

Grande attesa nella parte più calda del tifo rossoblù. Tra magliette celebrative con la scritta «Gòdere», in omaggio a mister Thiago Motta, e striscioni celebrativi, a Bologna sarà un pomeriggio molto intenso per la squadra di Pioli.