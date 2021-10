Bologna Milan 2-4: le pagelle dei quotidiani sportivi

Bologna Milan: Bennacer il migliore in campo, Castillejo il peggiore, ecco le pagelle dei quotidiani sportivi

Il Milan non si ferma. Batte il Bologna 2-4 e centra il nono risultato utile consecutivo in campionato, conquistando la vetta momentanea della classifica. Il migliore in campo per la Gazzetta dello Sport è Bennacer: «Entra tardi in partita, nel primo tempo passa da destra a sinistra senza molta diffirenza, mentre Tonali cuce in ogni parte del campo . Poi, nel momento del bisogno si spende in copertura e nel finale crea spazi e il gol salva-squadra».

Molto bene anche Tonali, Tatarusanu, Leao e Calabria (6,5), raggiungono invece la sufficienza: Kjaer, Ballo Touré, Ibrahimovic. Krunic e Giroud (6). Insufficienti infine le prestazioni di Tomori, Castillejo, Saelemaekers e Bakayoko.