Bologna, il Milan anticipa Juve ed Inter: occasione allungo da non perdere per rientrare immediatamente nei parametri scudetto. Coppa Italia a parte, la sconfitta con l’Atalanta merita un doveroso colpo di spugna per tornare a poter credere in qualcosa di più del quarto posto.

ANTICIPO- Il Milan giocherà sabato a Bologna alle ore 15, poi la Juventus contro la Sampdoria a Genova alle 18 e l’Inter alle 20:45 i casa contro il Benevento, squadra assai pericolosa. Il primo pericolo però si chiama Bologna, vincere significherebbe sconfessare la crisi, quella che tanti aspettano per poter dire che il Milan ormai ha già dato il proprio massimo.

A SABATO- Appuntamento a sabato, mentre per quanto riguarda il prossimo scontro diretto, il Derby, la data è fissata per il 21 febbraio, quarta giornata di ritorno. Al Pioli l’occasione di arrivarci a punteggio pieno.