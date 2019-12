Intervenuto al termine della gara persa malamente in casa dell’Atalanta, Zvonimir Boban ha parlato del presente e del futuro del Milan

Zvonimir Boban ha parlato al termine della gara persa malamente dal Milan sul campo dell’Atalanta, ecco le parole del dirigente croato: «Il mister sa questo più di me, noi ci aspettavamo dei miglioramenti ma oggi c’è stata una sola squadra in campo dal primo al novantunesimo. Oggi siamo stati imbarazzanti e questa prestazione deve farci pensare tanto e bene. Bisogna reagire con carattere».

CARATTERE – «Oggi parlare è abbastanza difficile perché tutta la squadra dall’inizio alla fine non ha saputo leggere le situazione e uscire fuori dalla superiorità degli avversari. Se avessimo avuto maggiore esperienza sarebbe andata forse diversamente, non è però una questione relativa alle individualità».

CALCIOMERCATO – «Faremo il meglio possibile secondo le possibilità che avremo. Credo che ci siano alcuni reparti che vanno potenziati, dovremmo pensare bene».

TEMPO – «La gara di oggi deve portare ad una forte reazione da parte di tutti perché prestazioni del genere non possono passare in silenzio nonostante prima di oggi si sia fatto meglio. La squadra giovane fa parte della politica della società, la sofferenza della partita e di ciò che succede sul campo è la cosa più dolorosa in giornate del genere. Vorremmo essere competitivi ma sappiamo di non poter esserlo ora, non pensiamo che si possa in un anno o sei mesi rifare il Milan di Berlusconi».