Blitz Juve per Kaio Jorge: il brasiliano ha firmato un pre-accordo

Kaio Jorge Juve: ha già firmato un pre-accordo! Le ultimissime sul brasiliano, per cui i bianconeri hanno inviato una lettera al Santos

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha inquadrato la situazione Kaio Jorge per la Juve. I bianconeri hanno un accordo con l’attaccante, particolare che viene confermato anche da attendibili fonti brasiliane. Anzi, ci sarebbe già un pre-accordo firmato!

Su di lui c’è anche l’interesse di Milan e Benfica, ma al momento è la Juventus ad essere favorita. La Vecchia Signora attende: se Kaio Jorge non firma con Benfica o Milan, può trovare l’accordo con la Juve da settembre. A gennaio l’attaccante si aggiungerebbe al gruppo e a quel punto ci sarebbe solo da decidere se tenerlo in rosa per sei mesi oppure se mandarlo a fare esperienza altrove. Non è tutto fatto ma i presupposti sono decisamente buoni.