Bisseck non ha dubbi: «Battere il Milan che ci ha guardato festeggiare, è stato una fiaba»

Bisseck gode ancora: «Battere il Milan che ci ha guardato festeggiare, è stato una fiaba». Il ricordo del nerazzurro

Intervistato dal portale Geissblog, Yann Bisseck, difensore dell’Inter, ha analizzato la vittoria dello Scudetto nerazzurro conquistato nel derby contro il Milan.

PAROLE – «Era davvero troppo bello per essere vero, è la partita delle partite per noi e per i tifosi. Batterli e costringerli a guardare mentre noi festeggiavamo è stato come vivere una fiaba, ho ancora i brividi a pensarci».