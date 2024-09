Bilancio Milan, dati CONFERMATI! Cardinale GONGOLA, i numeri non MENTONO

Bilancio Milan, dati confermati! Cardinale gongola, rossoneri in positivo per il secondo anno consecutivo. I dettagli

Come riferito da Pietro Mazzara, trovano conferma i dati di bilancio del Milan per l’esercizio che si chiuderà a breve.

Il Milan chiuderà l’esercizio 2023-24 con un utile di poco superiore ai 4 milioni e un crescente patrimonio netto, attorno ai 190 milioni, che testimonia la fluidità di cassa che il club di via Aldo Rossi può avere. Dunque, per il secondo anno consecutivo, il Milan andrà in positivo.