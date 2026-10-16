Non solo cifre, dal bilancio del Milan spunta anche il caso Snaitech: ecco tutti i dettagli

Milan Snaitech, la risoluzione del contratto e la contestazione reciproca tra il club rossonero e il partner commerciale

Nel bilancio consolidato del Milan al 30 giugno 2026 emerge una situazione ancora aperta che riguarda il contratto di sponsorizzazione con Snaitech. La vicenda ha avuto inizio il 4 marzo 2026, quando la società partner ha comunicato formalmente la propria intenzione di considerare risolto l’accordo commerciale in essere con il club rossonero.

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In risposta a tale comunicazione, la dirigenza milanista ha immediatamente contestato la legittimità della decisione e, accogliendo una specifica richiesta avanzata dalla stessa Snaitech, ha proceduto alla sospensione dell’erogazione dei diritti di sponsorizzazione previsti dall’intesa, precisando tuttavia che tale provvedimento non costituiva in alcun modo un’accettazione della risoluzione.

Le interlocuzioni in corso per una definizione amichevole della controversia

La situazione si è ulteriormente evoluta quando è stato il Milan a notificare la risoluzione dell’accordo, muovendo a sua volta una contestazione formale per inadempimento nei confronti della controparte. Al momento della redazione e chiusura del bilancio, la questione non risultava ancora definita sul piano legale, sebbene le parti avessero avviato un dialogo costruttivo. Come evidenziato dalla relazione ufficiale del club, «sono pendenti tra le parti interlocuzioni volte a valutare una definizione amichevole della vicenda», lasciando aperta la porta a una risoluzione concordata della controversia commerciale.