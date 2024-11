Biglietti Slovan Bratislava Milan: da domani aperta la vendita dei tagliandi. Il comunicato ufficiale

Biglietti Slovan Bratislava Milan: c’è il comunicato ufficiale del club rossonero. Da domani in vendita i tagliandi

Attraverso un comunicato, il Milan ha ufficializzato per domani l’apertura della vendita per la sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava.

AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti relativi a SK Slovan Bratislava-Milan, sfida valevole per la 5ª giornata di Champions League in programma martedì 26 novembre alle 18.45 al Futbalovy Stadion Tehelné pole, saranno disponibili sul sito Vivaticket secondo le seguenti modalità:

Abbonati 24/25: dalle ore 15.00 di venerdì 8 novembre alle 23.59 di lunedì 11 novembre.

Titolari di CRN: dalle ore 15.00 di martedì 12 novembre la vendita di eventuale disponibilità residua.

PREZZI

Il prezzo del biglietto per assistere a Slovan Bratislava-Milan è di 62€.

A seguito dell’acquisto online sarà emessa una ricevuta in formato PDF, sulla quale sarà indicato l’orario e il luogo in cui poter ritirare il biglietto.