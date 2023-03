Biglietti Milan Lecce: info e dettagli per l’acquisto

Domenica 23 aprile alle 18.00, il Milan riceve il Lecce nella sfida valevole per la 31°giornata di campionato. L’ultimo Milan-Lecce a San Siro risale al 20 ottobre 2019, in quella che fu la prima panchina in rossonero di Stefano Pioli, terminata 2-2. Sarà il 41° confronto, con un bilancio di 24 vittorie rossonere, 14 pari e 2 successi salentini.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Lecce sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati: dalle 12.00 di mercoledì 29 marzo alle 23.59 di giovedì 30 marzo, ogni abbonato alla Serie A 2022/23 potrà acquistare fino a 4 biglietti aggiuntivi a un prezzo dedicato, nei settori disponibili.

dalle 12.00 di mercoledì 29 marzo alle 23.59 di giovedì 30 marzo, ogni abbonato alla Serie A 2022/23 potrà acquistare fino a 4 biglietti aggiuntivi a un prezzo dedicato, nei settori disponibili. Vendita libera: dalle 12.00 di venerdì 31 marzo e fino a esaurimento posti.

PREZZI

Il costo dei biglietti per Milan-Lecce parte da 14€ in fase abbonati.

PROMOZIONI

Gli Under 16, accompagnati da un adulto, possono usufruire della tariffa speciale da 5€ in moltissimi settori dello stadio, fino ad esaurimento dei posti riservati all’iniziativa: per ogni biglietto intero possono essere acquistati fino a 3 ridotti Under 16. La promozione sarà attiva anche online a partire dalla fase abbonati.

CLUB 1899

Club 1899 è l’esperienza VIP che stavi aspettando per vivere momenti indimenticabili attraverso i colori rossoneri nelle location più esclusive dello stadio di San Siro. Anche per Milan-Lecce è già attiva la vendita online dei nostri prodotti Premium con hospitality, acquistabili solo su singletickets.acmilan.com.

AC MILAN HELP CENTER

È attiva AC Milan Help Center, la nuova piattaforma online interamente dedicata alla relazione con i tifosi rossoneri. Su help.acmilan.com tutte le informazioni, sempre aggiornate a cura del nostro Customer Care, sono raggiungibili in pochi click e rese fruibili in un unico luogo digitale, disponibile su tutti i touchpoints ufficiali e nativamente integrato con il CRM AC Milan.

MUSEO MONDO MILAN

È attivo il Pacchetto Famiglie al Museo Mondo Milan, con l’ingresso di 2 adulti + 1 bambino a 30€. Mondo Milan è il luogo dove rivivere gli oltre 120 anni di storia rossonera attraverso una spettacolare collezione di memorabilia, vittorie e interviste esclusive che accompagnano il visitatore attraverso i successi del Club rossonero. Ricordi e testimonianze si fondono agli oggetti che hanno fatto la storia rossonera, in un crescendo di emozioni.