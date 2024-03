Biglietti Fiorentina Milan, info e DETTAGLI per il settore ospiti: le fasi di vendita per la prossima giornata di campionato

Arrivano delle novità sulla vendita dei biglietti per Fiorentina Milan, match in programma per sabato 30 marzo e valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A. Ecco cosa apprendiamo dal sito ufficiale del club toscano.

FASE UNICA DI VENDITA: Dalle ore 10:00 del 25/03/2024 fino alle ore 23:59 del 29/03/2024,

MATCH-DAY: Tariffa Intero MATCHDAY (attiva il giorno della gara).

A seguito delle Misure Organizzative assunte in Sede di Gos, si dispone quanto segue:

La vendita dei biglietti di Fiorentina-Milan per il settore Curva Fiesole non è consentita ai residenti nella Regione Lombardia.

SETTORE OSPITI

La vendita del settore Ospiti inizierà il 25/03/2024 ore 10:00 per i soli possessori di fidelity card del AC MILAN fino alle ore 10:00 del 26/03/2024 ,proseguirà poi, anche per i non possessori di fidelity card, dalle ore 10:01 del 26/03/2024 fino alle ore 19:00 del 29/03/2024.

RIDUZIONI

RIDOTTO UNDER 14: è riservato a tutti i nati a partire dal 1/1/2010 e l’acquisto è consentito esclusivamente insieme ad un biglietto a tariffaIntero.

La tariffa RIDOTTO UNDER 14 abbinata ad un abbonamento è acquistabile esclusivamente presso il FIORENTINAPOINT anche tramite mail inviando la richiesta a fiorentinapoint@acffiorentina.it

PROMO GENERAZIONE VIOLA: promozione attiva nel settore Tribuna Esterna in tutte le fasi di vendita e disponibile con l’acquisto di un minimo di 2 biglietti fino ad un massimo di 4.