Bierhoff: «Giroud ha classe ed esperienza, fa gol decisivi»

L’ex attaccante del MIlan Oliver Bierhoff ha parlato di Olivier Giroud. Le sue parole

L’ex attaccante del MIlan Oliver Bierhoff ha parlato di Olivier Giroud. Le sue parole, a Radio Rossonera:

«Sono molto felice di rivedere il Milan in testa alla classifica e sono contento per i tifosi ma anche per Paolo Maldini e tutti i milanisti. Era ora e tempo che riviviamo i bei tempi. Giroud è sicuramente un giocatore di grande esperienza come Ibrahimovic. Possono aiutare la squadra e dare esperienza, forza e continuità. Lui è un giocatore che ha giocato a tutti i livelli, grande esperienza e grande classe. Ormai si vede anche nel campionato tedesco, stanno tornando gli attaccanti centrali, di grande esperienza. Sanno trovare spazi e i momenti giusti e lui è uno che ha fatto sempre dei gol decisivi e che riesce a stare al momento giusto nell’area, come deve essere»