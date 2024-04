Biasin elogia le prestazioni del Milan: «Sta facendo molto bene ma anche l’Inter ha cambiato dodici giocatori». Le parole del giornalista

Fabrizio Biasin ha esaltato le prestazioni dell’Inter di Simone Inzaghi ai microfoni di Pressing analizzando anche le ottime prove del Milan.

PERCORSO INTER – «Il Milan sta facendo molto bene, i punti non mancano, sta andando al ritmo dello scudetto di due anni fa. Di fronte ha una squadra che sta facendo percorso netto, ha perso 11 punti sul totale. L’Inter sta facendo qualcosa di straordinario, il Milan ha avuto tanti giocatori nuovi che vanno inseriti piano piano ma ci tengo a dirlo che anche l’Inter ha cambiato dodici giocatori, non era così automatico che questa squadra diventasse questa cosa qui. Il Milan ha delle attenuanti ma di fronte c’era una squadra che non per forza doveva fare questo percorso»