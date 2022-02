Biasin: «L’Inter ha peccato di arroganza e il Milan era pronto a colpire»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il giornalista Fabrizio Biasin è tornato sul Derby di Milano vinto dal Milan, ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati:

«Per una volta l’Inter ha un po’ peccato di arroganza, l’Inter ha pensato di poter controllare la partita, ma non ha ancora gli strumenti per controllare le partite, il Milan in realtà era pronto a colpire»