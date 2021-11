Biasin: «Non esiste un Milan formato Champions o Serie A»

Fabrizio Biasin ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Rossonera, ecco le sue parole sul derby tra Milan e Inter

Fabrizio Biasin ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Rossonera, ecco le sue parole sul derby tra Milan e Inter:

Sulla corsa Champions complicata dei rossoneri e sul spendere energie solo sul campionato: «Il Milan è una grande squadra, a mio avviso non deve assolutamente tirarsi indietro per la Champions anche se la situazione è ora complicata».

Sulla differenza tra il cammino in campionato e Champions per il Milan: «È normale soffrire questo tipo di partite per una squadra giovane come quella rossonera contro squadre così forti come Liverpool, Porto o Atletico. Essere in quarta fascia non è facile, anche l’Inter ci è passata. Il Milan ha peccato di qualche ingenuità ed è stato anche molto sfortunato, penalizzato a livello arbitrale. Non credo che esiste un Milan da campionato e un Milan da Champions League. La cosa importante per il Milan è tornare in Champions».

