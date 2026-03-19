Bianchin su Leao: «Il Milan ha giocato 7 volte senza di lui e i numeri…». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il momento magico o le pause riflessive di Rafael Leao, l’esterno portoghese dall’accelerazione devastante e dal dribbling fulminante, continuano a catalizzare l’attenzione dei media sportivi nazionali. Recentemente, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, il noto giornalista Luca Bianchin, esperto cronista delle dinamiche di Milanello, ha analizzato con precisione lo stato di forma e l’impatto tattico del numero 10 del Diavolo.

PAROLE – «Il Milan in campionato ha giocato 7 partite senza Leao: sei volte era indisponibile, una volta è rimasto in panchina. In quelle sette partite, la squadra ha segnato un gol a Cremonese e Bologna, due a Lecce e Sassuolo, tre a Udinese, Verona e Bologna. Media altissima: 2,14 a partita. Nelle 22 partite con Rafa, invece, il Milan ha segnato 29 gol: 1,32 di media. Interessa scendere nel dettaglio, considerando i minuti in campo? Con Leao, 23 gol in 1.492 minuti: un gol ogni 65 minuti. Senza Leao, 21 gol in 1.118 minuti: un gol ogni 53 minuti. Sempre meglio senza Rafa. Come si spiega tutto questo? Leao non è particolarmente bravo a giocare con i compagni e con lui l’attacco è più imprevedibile ma anche più statico. La teoria secondo cui Santiago Gimenez fosse molto più impreciso davanti alla porta ma molto più utile alla squadra è discutibile ma ha un fondamento. Gli ultimi mesi poi incidono molto. Rafa e Christian Pulisic non stanno bene e probabilmente non stanno nemmeno troppo bene insieme. Negli ultimi giorni hanno litigato e fatto pace ma il Milan nel 2026, con loro come riferimenti offensivi, fatica. Nelle 13 partite di questo anno solare ha segnato 17 gol, più o meno 1,3 a partita. Sono pochi per una squadra da scudetto»