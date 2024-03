Beuvink Milan: una carriera iniziata grazie ai social e…FootballManager! La RIVELAZIONE sul nuovo scout dei rossoneri

Wes Beuvink entra a far parte dell’organigramma del Milan, ampliando la rete degli scout sotto la guida di Moncada. Intervistato dai nostri microfoni di MilanNews24, il giornalista Luca Tumminello ci racconta qualcosa riguardo a questo giovanissimo scopritore di talenti.

TRA SOCIAL E FOOTBALL MANAGER – «Beuvink è un genio di quelli cresciuti pane e Football Manager che nel 2019-20 è diventato capo scout del Groningen. Già all’epoca aveva fatto parlare di sé, il fatto che fosse stato scelto da una formazione di Eredivisie aveva fatto molto scalpore. Adesso è stato scelto da Moncada, che oltre di giocatori si intende anche di collaboratori, per il Milan. A Beuvink si deve molto dell’ultimo periodo extra campo del Groningen. In campo la squadra non è andata benissimo, è arrivata anche una retrocessione inaspettata anche perché molti giocatori scelti da lui sono andati in grandi club anche in Italia: mi vengo in mente Ngonge e Suslov, poi c’era il bomber della squadra, Larsen, che oggi gioca al Celta e sta facendo grandi cose».

L’INTERVISTA INTEGRALE A LUCA TUMMINELLO.