Beto a Sky: «Prima della partita ho detto a Leao che avrei segnato»

Beto a Sky dopo Udinese Milan.

REAZIONE DOPO IL PAREGGIO – «Sì di tutta la squadra, perché sapevamo che dovevamo riprenderci dopo l’1-1. Abbiamo avuto una reazione top, attaccando subito. Sapevamo che Isaac metteva quella palla… Sono felice di aver vinto in casa davanti ai nostri tifosi».

CONVOCAZIONE IN NAZIONALE – «Devo trovare più continuità e continuare a lavorare. Se penso a questo il focus non è qui. Se faccio bene all’Udinese l’opportunità arriva».

LEAO – «Ho parlato con lui prima della partita, gli ho chiesto come stava e lui lo ha detto a me. Gli ho detto che oggi avrei segnato e lui dopo la partita mi ha detto ‘Mamma mia hai segnato veramente’».

IBRAHIMOVIC – «È uno dei miei idoli, è una leggenda, un’emozione grande vederlo. Lo guardavo sempre in tv. Eto’o numero uno, non c’è nessuno come lui».

INTERESSE DEL NAPOLI – «Io non penso a questo. Non voglio pensare molto al mercato. Devo focalizzarmi sulla mia stagione. Se faccio una bella stagione vediamo cosa succede».