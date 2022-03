Ascolta la versione audio dell'articolo

Berti: «Un mese fa abbiamo dominato il Milan. La decide Lautaro». Le dichiarazioni dell’ex calciatore nerazzurro

Nicola Berti, ex calciatore nerazzurom ha presentato il derby tra Milan e Inter a gazzetta.it.

Le sue parole: «In seguito al derby di novembre abbiamo iniziato a volare, poi la testa si è ingolfata nel derby di febbraio. Dal derby di domani bisogna riprendere la marcia. Un mese fa abbiamo dominato clamorosamente per oltre un’ora. Poi quel blackout da cui sono iniziati i colpi di tosse e che ha rivitalizzato il Milan.uesto aspetto è curioso. E non capisco perché ci adeguiamo all’Uefa con un anno di ritardo. Domani dobbiamo segnare per forza. Mentre a Dzeko e a Sanchez si possono fare pochi appunti, mi aspetto molto di più da Lautaro. Sento che vinceremo e che il Toro tornerà a fare gol. L’importante è che ci sia Dumfries. L’olandese cresce di partita in partita. Comunque la decide Lautaro».