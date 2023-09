Berni sul derby: «E’ una partita a se, che si crea da sola. Il Milan…». Le parole dell’ex portiere nerazzurro

Tommaso Berni ha parlato ai microfoni di TMW del derby tra Inter e Milan. Ecco le parole dell’ex portiere nerazzurro:

DERBY – «Ho avuto la fortuna di giocare tutti i derby più belli d’Italia e devo dirti che non c’è mai una favorita. È una partita a sé, che si crea da sola e sempre da tripla. Gli episodi possono determinare in positivo o negativo, chi ha più il coltello tra i denti può spuntarla»,

DERBY DOPO LA SOSTA – «Sinceramente da giocatore non è mai piacevole perché non ti trovi con i compagni fino a pochi giorni prima della partita, in tanti arrivano da viaggi infiniti e da gare con la nazionale. Non può diventare una scusante, ma si prepara meglio quando hai la settimana completa a disposizione»

MILAN – «Il Milan è molto molto competitivo, ha fatto tanti acquisti e, presi singolarmente, sono ottimi giocatori. Certo, vanno fatti coesistere nel gruppo e negli schemi di Pioli. Hanno giocatori che possono spaccare il campo a metà in un secondo: Leao, Theo… Soprattutto il portoghese, che ha velocità e tecnica. Però non bisogna pensare solo a loro due, tutti sono forti. Diranno la loro per lo Scudetto e, mi auguro, pure per le coppe, che farebbe bene al calcio italiano»