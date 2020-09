Berlusconi, gli auguri di compleanno del Monza al presidente

Il Monza oggi ha mandato un messaggio di auguri a Silvio Berlusconi in occasione del suo compleanno

Il Monza ha mandato un messaggio di auguri a Berlusconi in occasione del suo compleanno. Ecco le parole: “Tanti auguri al Presidentissimo del Monza da tutta la grande famiglia biancorossa, che lo aspetta presto all’U-Power Stadium, per vivere insieme la stagione del Grande Sogno!”. L’ex presidente del Milan è ancora positivo al Covid 19, in attesa di effettuare il doppio tampone per accertare la negatività. Questa sera il Monza sarà di scena in Coppa Italia contro la Triestina per il secondo turno di Coppa Italia.