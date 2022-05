Bergomi: «Scudetto del Milan all’80%, ma Sacchi è ingeneroso con l’Inter». Le parole dell’ex difensore

Beppe Bergomi a Sky Sport.

SCUDETTO – «All’80% lo scudetto lo vincerà il Milan. E’ una squadra in flusso che sente il traguardo vicino e che le cose arrivano, ma perché le vai a cercare. Erano sotto con Lazio e Verona, ma le hanno ribaltate. Vedo molto improbabile che sbaglino due partite»

POLEMICA SACCHI – «Sacchi vorrebbe che tutte le squadre andassero a recuperare palla sulla trequarti avversaria. Questo l’Inter lo fa a sprazzi, ma ciò non significa giocare come negli anni 60, perché i nerazzurri molto spesso portano sei-sette uomini oltre la linea della palla, esprimendo un calcio bellissimo. Sacchi è stato un po’ ingeneroso. Anche se è vero che Milan e Atalanta ti vengono a prendere un po’ più in alto».