Bergamaschi si è raccontata nello speciale di Sky Sport Siamo le azzurre, realizzato in vista dell’impegno dell’Italia Femminile all’Europeo

Bergamaschi si è raccontata nello speciale di Sky Sport Siamo le azzurre, realizzato in vista dell’impegno dell’Italia Femminile all’Europeo:

«Abbiamo voglia di metterci in gioco, di sognare in grande e di lasciare il segno in questo Europeo. Francia? Giocheremo a viso aperto, la palla è rotonda vedremo poi il risultato finale al 90′.»