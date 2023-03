Bergamaschi: «Roma? Sfida difficile, sulla Poule Scudetto..»

Valentina Bergamaschi, centrocampista del Milan femminile, ha rilasciato una lunga intervista a Il Giorno, le sue parole:

Sul nuovo format 2022-23: «Lo trovo molto interessante. La Federazione ha voluto dare una grande mano al movimento facendolo crescere esponenzialmente. Differenziare la poule scudetto con la salvezza, permette di giocare partite di grande livello, rendendo ogni sfida equilibrata e competitiva»

Sulla prima parte di stagione rossonera: «Abbiamo fatto fatica nella prima fase e ci siamo riprese nella seconda, imparando a conoscerci, godendo dei nuovi innesti che ci hanno aiutato a migliorare come squadra. Abbiamo dimostrato il nostro valore, possiamo lottare per la Champions»

Sulla poule scudetto, prima gara con la Juventus: «Contro la Vecchia Signora abbiamo vinto entrambe le volte, sono state due partite particolari e importanti, giunte dopo una sconfitta nel derby. Le due stracittadine saranno determinanti per la classifica finale»

Sulle squadre che l’hanno impressionata di più: «Senza dubbio la Roma ma l’Inter forse maggiormente. Guarino ha saputo dare la sua impronta alla squadra, che ora è molto difficile da affrontare, ma noi ci proveremo perché sappiamo quanto conti vincere una stracittadina per i tifosi»

Sulla semifinale contro la Roma: «Saranno due partite difficili, 180 minuti da vivere. Vorrei vedere la stessa fame vista contro il Como, non vogliamo avere nessun rimorso»

Sul poker al Como: «È stata forse la più bella partita degli ultimi 5 anni. All’andata avevamo pareggiato, c’era voglia di rivalsa. Ganz era contentissimo, lui incide molto sull’aspetto motivazionale del gruppo»

Sul ruolo di capitano del Milan: «È complicato far quadrare tante cose. Il mio segreto è quello di far sentire le compagne nuove e più giovani a proprio agio, in modo tale che riescono a dare il meglio. Non esiste una ricetta magica, è il gruppo che incide su tutto il resto»

Su Nazira: «Il club vuole essere una famiglia per noi. Quando arrivo al campo sono felice perché mi sento a casa. Lo sport aiuta in tanti sensi e sono contenta che il Milan abbia incluso Nazira in società, facendola sentire a proprio agio. Quando la incontro è sempre sorridente e non vede l’ora di scendere in campo. Lo sport ti salva e ti aiuta a conoscere persone nuove e alcune di queste ti restano nel cuore»

Sulla Nazionale: «Abbiamo giocato un torneo in Inghilterra che ci ha fatto capire su cosa dobbiamo ancora migliorare per preparare al meglio il prossimo Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. Per l’Italia è qualcosa di unico giocare questa competizione, non vedo l’ora di cominciare. Abbiamo fame di riscatto dopo l’Europeo»

Sul profilo Instagram acmilanwomen: «È stato un passo importantissimo, ringrazio il Milan e la prima squadra maschile che ci ha sempre sostenuto nel nostro percorso di crescita. Ora abbiamo una nostra solidità e possiamo camminare con le nostre gambe, che dire… seguiteci!»