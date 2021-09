Berardi Milan, Dionisi chiarisce la situazione: «Ecco come stanno le cose»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato della situazione legata al mercato di Berardi, nel mirino del Milan. Le sue parole

Intervenuto oggi in conferenza stampa, Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, è tornato a parlare della questione Domenico Berardi e del mercato. Ecco le parole dell’allenatore sull’obiettivo di mercato del Milan, riprese da TMW.

«Ha giocato in Nazionale, è un giocatore forte, è del Sassuolo. E’ disponibile. Se partirà dall’inizio non ho deciso ma è disponibile. Molto probabilmente giocherà e sarà un giocatore importante per il Sassuolo già da domani».