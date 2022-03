Berardi brilla ancora: doppietta contro il Venezia. Il Milan osserva interessato

Domenico Berardi ha realizzato una doppietta in Sassuolo Venezia di oggi pomeriggio raggiungendo la doppia cifra. Il Milan osserva interessato

Domenico Berardi continua a brillare e ad impattare prepotentemente sulla Serie A. Nella gara di oggi pomeriggio tra Venezia e Sassuolo, vinta 1-4 dai neroverdi, l’esterno campione d’Europa con l’Italia ha realizzato una doppietta dal dischetto, dimostrando la proverbiale freddezza.

Con le due reti di oggi Berardi ha raggiunto quota dieci in campionato (12 in stagione e 13 assist). Il Milan monitora la situazione in vista dell’estate. Il profilo dell’italiano piace tantissimo a Pioli e anche la dirigenza lo apprezza molto. Lo scoglio è rappresentato dalla valutazione di Carnevali (30 milioni). Con uno sconto di una decina di milioni Maldini potrebbe realmente tentare l’affondo.