Bento Milan, l’Inter c’è: la verità sull’interesse del Chelsea. Le ULTIME sui club interessati al portiere dell’Athletico Paranaense

Accostato al calciomercato Milan, Bento sembra poter far gola a parecchi club che sono alla caccia di un portiere per il futuro. L’estremo difensore dell‘Athletico Paranaense si è messo in mostra anche con la maglia del Brasile.

Come fa sapere Matteo Moretto su Sos Fanta, il prezzo di partenza fissato dal club brasiliano è di 20 milioni di euro. Alcuni club spagnoli ed anche della Premier League stanno osservando con interesse la situazione, ma tra di essi non c’è il Chelsea.