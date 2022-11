Bennacer Milan, rinnovo al 2027 entro fine anno: ingaggio triplicato. La clausola rescissoria potrebbe essere rimossa

Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan sta per definire il rinnovo di Ismael Bennacer fino al 2027. La sosta servirà per definire gli ultimi dettagli dell’intesa con Ismael, che rinnoverà le promesse con il Milan e riceverà un ingaggio praticamente triplicato: dal milione e mezzo attuale, come stabilito dal contratto firmato nell’estate del 2019, ai quattro più bonus che gli garantirà il nuovo accordo.

Mancano da sistemare gli ultimi particolari, su premi e stipendio base, ma l’intesa di massima c’è: il club è fiducioso di procedere alle pubblicazioni già entro fine anno. L’attuale clausola da 50 milioni (esercitabile a partire da questa estate) sarà o accresciuta o eliminata. Il Decreto Crescita, trattandosi di un professionista in Italia dal 2017, due anni prima dell’introduzione del beneficio fiscale, non si attiva. Lo stipendio di un anno costerà al Milan, al lordo, quasi otto milioni.