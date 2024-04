Bennacer Milan, l’algerino sacrificato in estate: fissato il prezzo, pretendenti avvisate

Bennacer-Milan, il centrocampista algerino potrebbe essere il grande sacrificato dell’estate rossonera: fissato il prezzo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è Ismael Bennacer il grande indiziato a lasciare Milanello nel prossimo calciomercato Milan.

I rossoneri potrebbero privarsi dell’algerino ex Empoli per incrementare il budget a disposizione per le operazioni in entrata e avrebbero già fissato il prezzo del classe ’97: chi vuole Bennacer dovrà presentare un assegno da almeno 30 milioni di euro. Le grandi manovre in casa rossonera sono già partite.