Bennacer è il faro, i giornali: «Il Milan passa da lui». Gol e grande prestazione per l’algerino

Ismael Bennacer è la vera nota positiva per il Milan nella serata di Bergamo. Così i giornali sul centrocampista algerino.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – Gol prodotto nelle officine di Arles, dove è nato: quasi segna col sinistro, poco dopo imbuca. Che giocata. In mezzo, calamita: il Milan passa da lui.

BENNACER 6.5 – Pronto a intercettare palloni come a distribuirli. Sale in cattedra nella ripresa, quando si mette in proprio per fare paura a Musso: sulla prima conclusione l’argentino è attento, sulla seconda può nulla.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Trova un gioiellino alla Del Piero, tiro a giro che non lascia scampo a Musso per il pareggio milanista.