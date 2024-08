Bennacer Milan, l’Arabia gli fa la CORTE: il suo ADDIO può sbloccare l’ULTIMO acquisto per i rossoneri. L’incastro a centrocampo

Intervenuto con un editoriale su TMW, Luca Marchetti ha fatto il punto sul mercato Milan e sul possibile futuro di Ismael Bennacer, che continua a ricevere forti segnali d’interesse provenienti dall’Arabia Saudita.

PAROLE – «Il Milan infatti potrebbe fare l’ultimo colpo di mercato proprio in coda e proprio a centrocampo perché dall’Arabia non è arrivata soltanto l’offerta per Dybala ma continuano ad esserci segnali di forte interesse su Bennacer. Le parti non sono vicine, ma di fronte a certe cifre ci potrebbe essere la sorpresa. E allora il Milan si cautela e pensa proprio a Manu Koné».